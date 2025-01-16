Шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе

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Шесть машин столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Дептрансе подчеркнули, что на месте ДТП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются. В ведомстве также предупредили автомобилистов, что движение в районе аварии затруднено. В связи с этим водителям посоветовали выбирать альтернативные пути маршрута.

Кроме того, на дублере Рязанского проспекта в районе дома 4 также зафиксировано ДТП с участием трех машин. Сейчас там работают оперативные службы города. Из-за аварии движение в этом районе затруднено, поэтому автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда.

Между тем прокуратура инициировала проверку по факту ДТП с участием трех машин и двух автобусов, в котором один человек погиб и еще один пострадал.

ДТП на 50-м километре трассы М-10 "Россия" произошло вечером 14 января. По данным регионального ГУ МВД, автобус King Long столкнулся с тремя автомобилями, затем другой автобус врезался в стоящий общественный транспорт, который от удара наехал на людей, покинувших салон.

