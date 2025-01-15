Фото: телеграм-канал "ҚазАвтоЖол | КазАвтоЖол | 1403"

Авария с участием военной техники произошла в Казахстане на трассе Алма-Ата – Усть-Каменогорск, сообщает в телеграм-канале пресс-служба оператора автомобильных дорог страны "КазАвтоЖол".

ДТП произошло на 56-м километре трассы.

По данным оператора, с трала марки "Цзефан" при спуске с путепровода в районе поселка Заречного выпали две единицы военной техники. Опрокидывание техники на проезжую часть привело к столкновению с сопровождающим автомобилем марки "Санг Йонг Актион".

Жертв и пострадавших нет, уточнил оператор.

Ранее на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости столкнулись 95 автомобилей. После улучшения погоды и расчистки движение организовали при сопровождении департамента полиции. На месте ДТП работали 22 комбинированные дорожные машины и два трактора.