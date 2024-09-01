Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижегородской области, где погибли 8 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с минивэном в Нижегородской области, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по региону.

Дело заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ведется следствие, также назначены экспертизы и исследования, уточнили в ведомстве.

Авария случилась на трассе М-12 "Восток". Как рассказали в управлении, водитель минивэна ехал от границы Казахстана в сторону Москвы. Предварительно, он не справился с управлением, наехал на отбойник и опрокинулся.

По данным Минздрава региона, в ДТП пострадали восемь человек, еще столько же скончались. Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств случившегося.