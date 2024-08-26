Новости регионов: пациентка скорой помощи пострадала в ДТП в Челябинске

В Челябинске пациентка скорой помощи пострадала в аварии. Спецмашина выезжала на перекресток, и в этот момент в нее на высокой скорости врезался автомобиль "Ауди". От удара легковушку развернуло. Известно, что за рулем этой машины был 20-летний водитель. Он не пострадал, а пациентку скорой помощи госпитализировали.

Крупный град в республике Алтай травмировал людей и повредил автомобили. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с непогодой. Куски льда достигали размера куриного яйца. Также, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Алтай обрушатся мощные ливни с ветром, снова возможен град.

Таганрог накрыли тучи зеленых комаров. Насекомые облепили окна и стены зданий, остановки и машины. Комары не кусаются, но доставляют массу неудобств для жителей. По словам биологов, причиной нашествия стала теплая погода.

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