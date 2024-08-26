Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме

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Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Сбой в подаче электроэнергии произошел вечером 26 августа в центре Севастополя. По предварительным данным, причиной стало аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы.

Из-за аварии электроэнергии лишились жители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, населенных пунктов Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

До этого более 70 населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Тогда был отключен один из трех энергоблоков ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

