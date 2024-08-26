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26 августа, 16:02

Происшествия

В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

Фото: depositphotos/chungking

Сбой в подаче электроэнергии произошел в центре Севастополя. По предварительным данным, причиной стало аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за аварии электроэнергии лишились жители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, населенных пунктов Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

Развожаев отметил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения Севастополя. На это может уйти 2 часа, предупредил губернатор города.

Ранее из-за аварий на линиях электропередачи 49 населенных пунктов Дагестана остались без электричества. Аварийные отключения электроснабжения произошли в четырех селах Ахтынского района, 11 – Курахского района, 26 – Рутульского района, двух – Кайтагского района и шести селах Лакского района республики.

В июле временные ограничения подачи электроэнергии вводили в некоторых южных регионах России из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области. Подача электроэнергии была ограничена в Нальчике, некоторых населенных пунктах Майского, Баксанского, Лескенского, Зольского, Чегемского и Прохладненского районов.

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