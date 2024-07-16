Временные ограничения подачи электроэнергии введены еще в некоторых регионах на юге РФ

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В некоторых южных регионах России введены временные ограничения подачи электроэнергии из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области, заявил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем телеграм-канале.

"Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике", – отметил глава региона.

По словам Кокова, подача электроэнергии ограничена в Нальчике, некоторых населенных пунктах Майского, Баксанского, Лескенского, Зольского, Чегемского и Прохладненского районов.

Он подчеркнул, что энергетики сейчас делают все возможное для быстрого устранения причин перебоев, полного восстановления генерации. Специалисты рассчитывают в ближайшее время возобновить полноценную подачу электричества.

Кроме того, Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС. Без света остались Западный, Центр и Александровка, пишет глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Для бесперебойного электроснабжения медучреждений их переключают на резервные линии. Потребителей подключат к электроснабжению, как только его восстановят на АЭС. Логвиненко уточнил, что в западной части города уже приступили к подключению абонентов.

В свою очередь, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Черкесов в телеграм-канале заявил о временном ограничении потребления электроэнергии в своем регионе. По мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума объем ограничения будет снижаться – энергоснабжение восстановят. Ориентировочно электричество дадут после 22:00.

По данным Минэнерго Дагестана, в результате предпринятых оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен с 1,5 ГВт до 500 МВт.

Частичные ограничения подачи электричества ввели в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, а также Каякентском, Магарамкентском, Ахтынском, Табасаранском, Цумадинском и других районах. Отключенная мощность составила 50 МВт, заявили в телеграм-канале ведомства.

Массовые отключения света произошли на юге России из-за аномальной жары 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.