Свыше 70 населенных пунктов остались без света в Бурятии

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Свыше 70 населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, был отключен один из трех энергоблоков ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

По состоянию на 18:45 (13:45 по московскому времени. – Прим. ред.) под отключение подпали частично семь муниципальных образований, Улан-Удэ, а также 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов, уточнил Цыденов. Глава региона добавил, что в них проживают 115 265 человек.

В данный момент причина отключения блока устанавливается, баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений, отметил он. Однако при увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме.

"Время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов", – добавил Цыденов.

В свою очередь, в телеграм-канале правительства Забайкальского края сообщили, что специалисты Регионального диспетчерского управления принимают все необходимые меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области, отметили власти.

Ранее на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание, из-за чего часть потребителей на время осталась без света. По словам губернатора Василия Голубева, из-за пожара произошло автоматическое отключение Тихорецкой и Ростовской высоковольтных линий. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено, однако два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Голубев уточнил, что причины возгорания устанавливаются.