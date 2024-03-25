Возгорание произошло ночью на подстанции Новочеркасской ГРЭС

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, из-за чего часть потребителей на время осталась без света. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет", – сообщил он.

По словам губернатора, из-за пожара произошло автоматическое отключение Тихорецкой и Ростовской высоковольтных линий. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено, однако два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Голубев уточнил, что причины возгорания устанавливаются.

Ранее на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.