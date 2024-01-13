Пожар в строящемся здании банка недалеко от "Москва-Сити" потушен

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Пожар в строящемся здании банка недалеко от "Москва-Сити" ликвидировали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Огонь потушили на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар произошел на Кутузовском проспекте, доме 32, корпусе 2. По предварительным данным, там находится склад с лакокрасочными изделиями.

Огонь перекинулся на второй этаж. Самостоятельно здание покинули около 200 строителей. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти. Около 12:00 огонь локализовали.

Пожар на Кутузовском проспекте локализовали в Москве