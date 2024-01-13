13 января, 10:47Происшествия
Пожар вспыхнул в строящемся здании недалеко от "Москва-Сити"
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" на западе столицы произошел пожар, сообщает ТАСС.
По данным агенства, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь вспыхнул на Кутузовском проспекте, доме 32, корпусе 2. По предварительным данным, там находится склад с лакокрасочными изделиями.
Огонь переходит на второй этаж. Принимаются меры к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Строители самостоятельно эвакуируются из горящего здания.
Ранее стало известно о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Для тушения огня привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.
До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.
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