Пожар вспыхнул в строящемся здании недалеко от "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" на западе столицы произошел пожар, сообщает ТАСС.

По данным агенства, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь вспыхнул на Кутузовском проспекте, доме 32, корпусе 2. По предварительным данным, там находится склад с лакокрасочными изделиями.

Огонь переходит на второй этаж. Принимаются меры к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Строители самостоятельно эвакуируются из горящего здания.

Ранее стало известно о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Для тушения огня привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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