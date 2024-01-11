Спасатели ликвидировали пожар в санатории в Марий Эл

Фото: МЧС России

Пожарные потушили возгорание в санатории "Лесная сказка" в Марий Эл. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар начался в одном из корпусов санатория, расположенного в поселке Сурок Медведевского района республики. Его площадь составила 300 квадратных метров.

"В Республике Марий Эл огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", – указано в сообщении.

На момент происшествия в здании не было отдыхающих и персонала учреждения. Причины возгорания в административном здании санатория устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Серково загорелся склад. Первоначально площадь пожара составляла около 1,3 тысячи квадратных метров, однако потом она увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов".

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание на складе. В результате произошедшего никто не пострадал.

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