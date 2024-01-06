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06 января, 16:19

Происшествия

Пожар на складе в Подмосковье ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные полностью потушили возгорание на складе в деревне Серково Московской области. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе. Пострадавших нет", – сообщается в публикации ведомства.

Склад в деревне Серково городского округа Щелково загорелся утром в субботу, 6 января. Изначально площадь возгорания составляла 1 260 квадратных метров. Всего в борьбе с огнем задействовали около 40 человек и 14 единиц техники.

Через некоторое время возгорание локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

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