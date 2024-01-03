Пожар в ангаре в подмосковных Луховицах полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в подмосковных Луховицах, сообщает телеграм-канал ведомства.

О ликвидации возгорания стало известно в среду, 3 января, в 16:18 часов. До этого пресс-служба МЧС уточняла, что пожар возник в ангаре. Всего огонь охватил 1 800 квадратных метров помещений.

На тот момент на месте работали 27 специалистов и 8 единиц спецтехники ведомства. В 11:04 стало известно, что пожар был локализован.

По данным ТАСС, горело здание на улице Гагарина. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу еще в 9:25. Издание уточняет, что затем на месте работало уже 60 человек и 18 единиц техники.

В 12:35 открытое горение было ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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