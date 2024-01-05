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05 января, 11:46

Происшествия

Две девочки погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье

Фото: 123RF/scottff72

В Богородском городском округе в Подмосковье две девочки погибли во время пожара в частном доме. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СУ по Московской области.

Сообщается, что 4 января 2024 года в ходе тушения пожара в частном доме в Подмосковье были обнаружены тела двух девочек 14 и 15 лет. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом.  Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.

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