Пожар на площади почти 1,3 тыс "квадратов" произошел на складе в Подмосковье

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Склад загорелся в подмосковной деревне Серково. Площадь пожара составляет около 1 300 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1 260 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – уточнило ведомство.

Всего к ликвидации огня привлечены около 40 человек и 14 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.

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