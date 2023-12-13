Три человека погибли при пожаре в подмосковном Лыткарине

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело возбудили после смерти при пожаре в городе Лыткарино трех людей, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 12 декабря. По данным прокуратуры, огонь в одной из квартир вспыхнул из-за замыкания электрического щита. После ликвидации пожара спасатели нашли тела 7-летней девочки, а также ее дедушки и бабушки, уточнили в ведомстве.

Дело было заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На территории ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины инцидента.

Как уточнили в телеграм-канале подмосковной прокуратуры, пожар вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Первомайской. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Иркутске возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" после смерти в пожаре семейной пары и одного ребенка. ЧП случилось поздним вечером 11 декабря в многоквартирном доме в 1-м Советском переулке.

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