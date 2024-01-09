Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание произошло в двухэтажном здании автомойки на Ярославском шоссе. К настоящему времени пожар ликвидирован.

"Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – сообщили в ведомстве.

До этого пожар произошел в жилом доме на севере столицы. Пожарные спасли из огня одного человека, еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия сотрудников МЧС. Позже возгорание удалось локализовать.



Пожар на автомойке потушили на Ярославском шоссе