Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Столичные огнеборцы локализовали пожар, вспыхнувший в одной из квартир жилого дома в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание было локализовано на площади в 100 квадратных метров, отметили в ведомстве. О возможных пострадавших в результате случившегося по-прежнему не сообщается.

О пожаре в жилом доме на севере Москвы стало известно вечером 7 января. В пятиэтажном здании загорелась квартира на 3 этаже.

Пожарные спасли из огня одного человека, еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу еще до прибытия огнеборцев.