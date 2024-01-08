Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в ангаре хранятся полиэтилен и картонные упаковки.

Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. Всего в тушении огня задействовано 22 специалиста и 5 единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого квартира загорелась в жилом доме в Северном административном округе столицы. На месте происшествия также работают пожарные подразделения.

Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы