Устройства защиты от пожаров появятся в общежитиях студентов с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Устройства защиты от пожаров начнут устанавливать в студенческих общежитиях в РФ с 1 марта этого года. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России.

Отмечается, что автоматические приборы будут отключать электричество при сильных скачках напряжения. По словам собеседника агентства, норма, обязывающая их установку, внесена по инициативе МЧС России в правила противопожарного режима в РФ и начнет действовать с 1 марта 2024 года. Он указал, что в уже действующих общежитиях устройства будут устанавливать при реконструкции или капремонте.

Также, добавил он, на контроле спасателей находятся почти 1,5 тысячи студенческих общежитий. Каждый год в них происходят около 50 пожаров, в среднем количество пострадавших составляет пять человек, рассказал собеседник.

Представитель ведомства также назвал основными причинами возгораний нарушение правил пользования электроприборами, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил проведения электрогазосварочных или огневых работ.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов в ходе пресс-конференции заявил, что в новогодние праздники пожары в России случаются каждые две минуты, а в обычные дни – каждые десять минут. Также, с его слов, в праздничные дни смертность от возгораний удваивается.

Крыша общежития загорелась в Первоуральске