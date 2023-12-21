В МЧС заявили, что пожары в новогодние праздники в РФ случаются каждые 2 минуты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожары в новогодние праздники в России происходят каждые две минуты. Об этом заявил во время пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

По его словам, в праздники в стране увеличивается число пожаров, из-за чего удваивается смертность.

"В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники – каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни каждый час происходит, в новогодние торжества она удваивается", – цитирует его Агентство "Москва".

Воронов добавил, что главные причины смерти людей в пожарах в новогодние праздники – неисправность электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности.

в МЧС РФ рекомендовали москвичам не оставлять новогодние украшения включенными на ночь. Ведомство посоветовало не давать детям пиротехнику. В МЧС добавили, что использовать пиротехнические средства можно только после изучения инструкции.



МЧС напомнило москвичам о правилах безопасности в новогодние выходные