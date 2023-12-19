В МЧС рекомендовали москвичам не оставлять новогодние украшения включенными на ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам необходимо соблюдать осторожность при использовании новогодних электроприборов и гаджетов. Также следует украшать дома заводскими гирляндами только со знаками сертификации, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Алексей Михан.

"Не оставляйте новогоднее украшение включенным, покидая дом или ложась спать. И следите за тем, чтобы в розетку не было включено много мощных электропотребителей, в том числе гирлянда", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме того, ведомство порекомендовало не давать детям пиротехнику. В МЧС добавили, что использовать пиротехнические средства можно только после изучения инструкции.

Ранее телеканал Москва 24 провел серию соцопросов в телеграм-канале с участием маскота, кота Бублика, чтобы узнать, где зрители встретят Новый год, что ждут в подарок и чем займутся на каникулах. Выяснилось, что 65% встретят 2024 год дома, на дачу отправятся 11%, а 10% поедут к друзьям или родственникам. Еще 5% рассказали, что вовсе не будут отмечать наступление нового года, а 2% опрошенных улетят в отпуск.

Помимо этого, телеканал Москва 24 выяснил планы зрителей на новогоднюю ночь и спросил, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря. 34% опрошенных поделились, что планируют буквально объесться оливье и селедкой под шубой, в связи с чем "наготовят салатов на три дня".

"Безопасный город": москвичам рассказали, как выбрать гирлянды