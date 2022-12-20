Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

"Основные причины пожаров в зимний период и новогодние праздники – это аварийный режим работы электросети, перегрузка электросети, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем, нарушение элементарных требований пожарной безопасности и культуры", – сказал Еникеев.

По словам специалиста, в новогодние праздники подразделения пожарного надзора будут работать в усиленном режиме. В столице будут проводиться рейды, осмотры, профилактическая информационная работа, добавил Еникеев.

Ранее Еникеев порекомендовал выбирать на Новый год искусственную ель. По его мнению, живая ель является более огнеопасной. Он также подчеркнул, что необходимо украшать ель безопасными гирляндами с соответствующими сертификатами, а для детей выбирать праздничные костюмы из трудногорючих материалов.

МЧС напомнило об исполнении закона "О тишине" 31 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!