МЧС порекомендовало выбирать искусственные ели на Новый год

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МЧС порекомендовало на Новый год выбирать искусственные ели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

"Лучше выбирать искусственную елку", – сказал Еникеев.

Эксперт отметил, что искусственные ели менее горючие. Он также добавил, что, выбирая искусственную ель, в лесных массивах будут меньше вырубаться живые для продажи.

Еникеев посоветовал украшать ели гирляндами с соответствующим сертификатом электробезопасности, а под праздничное дерево класть негорючие материалы. На Новый год родители должны позаботиться о безопасности костюмов для своих детей. Костюмы должны быть также из трудногорючего материала, добавил Еникеев.

Ранее сообщалось, что МЧС рекомендовало отключать новогодние гирлянды на ночь, кроме этого, они должны быть исключительно заводского изготовления и исправны. В МЧС добавили, что елку нельзя ставить вплотную к стене, потолку, близко к отопительным приборам, а также украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

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