В Москве актуализировали свод противопожарных требований

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве актуализировали свод правил противопожарных требований, это позволит оптимизировать проектные решения и повысить эффективность использования общей площади здания. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В строительной сфере ведется постоянная работа по совершенствованию нормативов и стандартов. Это позволяет оптимизировать процесс возведения различных объектов, а также повысить эффективность его использования", – указал вице-мэр.

Бочкарев добавил, что актуализированный свод правил позволит использовать лестничные клетки без переходного балкона в зданиях высотой от 50 до 75 метров в качестве путей эвакуации без выработки дополнительной документации.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что власти предусмотрели некоторые компенсирующие работы, которые будут обязательны для застройщиков. Это поможет сохранить противопожарную защиту.

По его словам, в список таких работ вошло оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже третьего типа, оборудование всех квартир пожарными извещателями системы пожарной сигнализации. Кроме того, застройщиков обязали вводить наличие выхода из лестничной клетки наружу.

Левкин уточнил, что данная мера является необходимой в рамках регулирования строительства зданий. Актуализация сводов правил, продолжил глава департамента, призвана повысить уровень безопасности возводимых объектов, улучшить комфорт, пользовательские удобства и разнообразие проектных решений.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что число возгораний в жилых домах снизилось по сравнению с прошлым годом. По его словам, количество пожаров в них за прошедшие семь месяцев составило 33 тысячи, что на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году.



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