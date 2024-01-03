Пожар произошел на территории электроподстанции "Чагино" в Москве

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Трансформатор загорелся на территории электроподстанции на улице Чагинской в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось полностью ликвидировать возгорание в 07:14 по Москве. В результате случившегося никто не пострадал. Всего в тушении пожара были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

В МЧС добавили, что возгорание в трансформаторе не повлияло на работу системы энергоснабжения города. Все потребители обеспечены электроэнергией, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в жилом доме на проспекте Мира в Москве. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

Огонь охватил квартиры на 1 и 2 этажах здания, а также межквартирные перекрытия между 2 и 4 этажами. Через некоторое время огнеборцы потушили пожар. Пострадавших при этом не выявили.

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