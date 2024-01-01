Пожар в двухэтажном строении произошел на Крылатской улице

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Пожар на площади 800 квадратных метров произошел в двухэтажном строении на улице Крылатская. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице сообщает ТАСС.

"В 1:09 1 января 2024 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Крылатская, д. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного металлического строения", – указано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 1:59, обошлось без пострадавших. По данному адресу находится ангар с дизельным топливом и спортинвентарем.

Ранее стало известно о двух погибших при пожаре женщинах 1942 и 1975 годов рождения. Возгорание произошло в квартире жилого дома на севере Москвы на улице Константина Симонова. Причина пожара будет установлена после экспертизы.

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