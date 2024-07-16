Массовые отключения света произошли на юге России из-за аномальной жары

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Сбой в работе генерирующего электроэнергию оборудования произошел на Ростовской АЭС из-за аномальной жары. В связи с этим были введены временные ограничения энергопотребления на 1,5 гигаватта на юге России, передает пресс-служба министерства энергетики РФ.

В ведомстве объяснили, что ограничения пришлось ввести ради сохранения устойчивости российской энергосистемы из-за увеличения нагрузки на нее. Сейчас министерство контролирует восстановление подачи электроэнергии.

В свою очередь, в госкорпорации "Росатом" заявили, что на одном из блоков Ростовской АЭС были обнаружены проблемы с турбогенератором. Из-за этого энергоблок автоматически отключился.

"Причины выясняются, радиационный фон в норме", – сказано в сообщении.

Также с 14:30 началось временное отключение электроэнергии в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма из-за проведения плановых работ по минимизации перегрузки сетевого оборудования, передает ГУП РК "Крымэнерго".

В настоящее время "Крымэнерго" принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам, добавили в компании.

Помимо этого, семь муниципальных образований, Улан-Удэ, а также 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов тоже остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, был отключен один из трех энергоблоков ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края. Сейчас причина отключения блока устанавливается.