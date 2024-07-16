Крупные города Крыма временно остались без света

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В Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма на время отключили электроэнергию. Это связано с проведением плановых работ, сообщается в телеграм-канале ГУП РК "Крымэнерго".

С 14:30 16 июля в городах начались временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная, уточнили в "Крымэнерго".

Предприятие принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам, добавили в компании.

Ранее временные ограничения энергопотребления на 1,5 гигаватта ввели на юге России из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС. По данным министерства энергетики РФ, ограничения пришлось ввести ради сохранения устойчивости российской энергосистемы из-за увеличения нагрузки на нее.