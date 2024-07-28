Около 50 сел остались без электричества в Дагестане

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Из-за аварий на линиях электропередачи 49 населенных пунктах Дагестана остались без электричества, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Аварийные отключения электроснабжения произошли в четырех селах Ахтынского района, 11 – Курахского района, 26 – Рутульского района, двух – Кайтагского района и шести селах Лакского района республики.

В данный момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

Ранее временные ограничения подачи электроэнергии ввели в некоторых южных регионах России из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области. Подача электроэнергии была ограничена в Нальчике, некоторых населенных пунктах Майского, Баксанского, Лескенского, Зольского, Чегемского и Прохладненского районов.

Позже Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Однако позже графики временных ограничений в подаче электроэнергии вновь ввели в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за рисков аварийных отключений на фоне аномальной жары и увечившегося энергопотребления.