Графики временных отключений электроэнергии вновь введены на юге России

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Графики временных ограничений в подаче электроэнергии ввели в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области.

Как сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго", на протяжении дня с периодичностью в два-три часа будут отключать электроэнергию на территории всего региона. Информацию о графике отключения можно узнать на официальных страницах в соцсетях компании или же у администрации муниципальных образований.

Подобные меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии, уточнили там.

Аналогичные меры ввели и в Краснодаре. По словам мэра города Евгения Наумова, ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00 и могут затронуть жителей западного и юго-западного районов Краснодара, а также микрорайонов Фестивального, Юбилейного, Московского, Молодежного и Витаминкомбинат.

"Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", – уточнил он, добавив, что это ограничение является вынужденным в жару.

В Ростовской области действуют временные отключения потребителей части Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий региона. Как уточнил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале, подобная мера связана с перегрузкой высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы и принята для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения.

"К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно", – уточнил он.

По словам главы региона, электроснабжение будет восстановлено при нормализации электрических режимов.

Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24" объяснил, что сейчас энергосистема на юге России работает на предельных мощностях, поэтому специалисты стараются минимизировать объемы работ, которые проводятся летом в рамках подготовки к зимним нагрузкам.

"Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум", – подчеркнул он.

Отключение света на юге России произошло 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Сейчас он вновь работает на мощности в 1 000 мегаватт. Блоки № 1, 2 и 4 функционируют в штатном режиме, общая мощность которых достигает 2 800 мегаватт.

