Электроснабжение восстановлено в Северной Осетии и Ставропольском крае

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Электроснабжение полностью восстановили в населенных пунктах Северной Осетии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального министерства ЖКХ.

"Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", – говорится в сообщении ведомства.

Также были отменены временные ограничения потребления энергии в Ставропольском крае.

"Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", – рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Массовые отключения света произошли на юге России из-за аномальной жары 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

В некоторых южных регионах также были введены временные ограничения подачи электроэнергии из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области.