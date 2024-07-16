Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

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Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Сейчас веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" ликвидируют дефицит мощности, заключил Балицкий.

Ранее в некоторых южных регионах России ввели временные ограничения подачи электроэнергии из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области. Так, в Дагестана, в результате предпринятых оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен с 1,5 ГВт до 500 МВт.

Ростов-на-Дону также попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка. Для бесперебойного электроснабжения медучреждений их переключают на резервные линии.