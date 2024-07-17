Электроснабжение потребителей восстановлено на юге России

Фото: телеграм-канал "Росатом"

Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено после сбоев из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минэнерго РФ в телеграм-канале.

В министерстве отметили, что подать напряжение удалось благодаря слаженным действиям энергетиков. Там продолжают оперативно отслеживать информацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Массовые отключения света произошли на юге страны 16 июля в связи с жарой. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Сейчас он вновь несет полную нагрузку в 1 000 мегаватт. Блоки № 1, 2 и 4 работают в штатном режиме, общая мощность составляет 2 800 мегаватт.