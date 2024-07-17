Ростовская АЭС восстановила работу энергоблока № 1

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Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. К утру 17 июля блок вновь несет полную нагрузку в 1 000 мегаватт. Об этом сообщается в телеграм-канале "Росэнергоатома".

В сообщении уточнили, что энергоблок был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Ростовская АЭС мобилизовала все свои усилия, чтобы установить причины произошедшего и максимально быстро вернуть блок в сеть.

На момент публикации энергоблоки № 1, 2 и 4 работают в штатном режиме, общая мощность составляет 2 800 мегаватт. Энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

Массовые отключения света произошли на юге России из-за аномальной жары 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

В некоторых южных регионах также были введены временные ограничения подачи электроэнергии из-за сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области.