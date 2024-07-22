Эксперт Митрахович: сохранить электрооборудование на юге РФ помогут веерные отключения

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Сохранить электрооборудование на юге России можно только с помощью веерных отключений. Об этом в эфире радио КП заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Эксперт отметил, что многие переезжающие на юг россияне хотят устанавливать кондиционеры, потребляющие много электричества. После спада жары ситуация с энергоснабжением должна улучшиться, считает Митрахович. По его мнению, со временем найдутся ресурсы для модернизации электросетей.

Отключение света на юге страны произошло 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии отключили в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште, Судаке и других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Однако позже графики временных ограничений в подаче электроэнергии вновь ввели в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за рисков аварийных отключений на фоне аномальной жары и увечившегося энергопотребления.

Также 21 июля в Анапе было нарушено энергоснабжение из-за нагрузки на сети в регионе из-за жаркой погоды. Специалисты заменили оборудование, после чего начали восстанавливать электроснабжение. Спустя время в городе частично восстановили подачу электроэнергии.