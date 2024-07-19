Алушта полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

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Город-курорт Алушта в Крыму полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой. Сейчас ведутся ремонтные работы, сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем телеграм-канале.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, авария произошла на двух трансформаторных подстанциях из-за повышенной нагрузки. Без электроэнергии остались 49 тысяч жителей. На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС. Специалисты Симферопольского РЭС также выехали для помощи в ликвидации аварии, написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма уточнил, что "Крымэнерго" в течение часа сообщит жителям о ходе восстановительных работ. Он подчеркнул, что ремонтные бригады сформированы и полностью технически обеспечены. Аксенов держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи со всеми службами.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий потребовал от оперативных служб и местных властей подготовить населенные пункты в регионе к возможному отключению электроэнергии. По его словам, для нормальной жизнедеятельности региона социальные и лечебные учреждения подключили к генераторам.

16 июля на юге России произошли массовые отключения света из-за жары. Ввиду сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии отключили в Судаке, Керчи, Ялте, Феодосии и Алуште, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Он снова несет полную нагрузку в 1 000 мегаватт. Блоки № 1, 2 и 4 работают в штатном режиме, общая мощность составляет 2 800 мегаватт.