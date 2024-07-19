Оперативные службы Запорожской области готовятся к отключению электроснабжения

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий потребовал от оперативных служб и местных властей подготовить населенные пункты в регионе к возможному отключению электроэнергии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, для нормальной жизнедеятельности региона социальные и лечебные учреждения подключили к генераторам. Он отметил, что эти объекты смогут функционировать в прежнем режиме.

Ранее массовые отключения света на юге РФ произошли 16 июля в связи с жарой. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Он вновь несет полную нагрузку в 1 000 мегаватт. Блоки № 1, 2 и 4 работают в штатном режиме, общая мощность составляет 2 800 мегаватт.

