Подачу электроэнергии частично восстановили в Анапе

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В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что электроснабжение в Анапе было нарушено из-за аномальной нагрузки на сети в регионе на фоне жары. Специалисты заменили оборудование, после чего начали постепенно восстанавливать электроснабжение.

Отключение света на юге России произошло 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Однако позже графики временных ограничений в подаче электроэнергии вновь были введены в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Подобные меры связали с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии.