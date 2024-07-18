Электроснабжение восстановили в населенных пунктах Дагестана

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Электроснабжение нескольких населенных пунктов Дагестана, которые были частично обесточены по команде регионального диспетчерского управления, полностью возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго региона.

В ведомстве уточнили, что на 22:48 по московскому времени электроснабжение потребителей вновь осуществляется в нормальном режиме после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме.

Отключение света на юге России произошло 16 июля. Из-за сбоя в работе генерирующего электроэнергию оборудования на Ростовской АЭС было ограничено электропотребление на 1,5 гигаватта. Подачу электроэнергии пришлось отключить в Керчи, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке, а также в других населенных пунктах Крыма.

Утром 17 июля Ростовская АЭС включила энергоблок № 1 в сеть. Сейчас он вновь работает на мощности в 1 000 мегаватт. Блоки № 1, 2 и 4 функционируют в штатном режиме, общая мощность которых достигает 2 800 мегаватт.

Однако позже графики временных ограничений в подаче электроэнергии вновь были введены в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Подобные меры связали с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии.