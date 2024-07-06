В Нигерии произошло полное отключение электроэнергии

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Общенациональное отключение электроэнергии произошло на всей территории Нигерии, сообщил глава отдела коммуникаций компании Enugu, которая занимается поставками электроэнергии, Эмека Эзе.

Он отметил, что сбой произошел в 15:09 (17:09 по московскому времени. – Прим. ред.), однако не уточнил подробностей аварии.

"Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети", – цитирует Эзе ТАСС.

В данный момент специалисты работают над восстановлением электроэнергии.

Временное отключение электроснабжение бытовых потребителей произошло и в Белгородской области. Оно затронуло 240 тысяч человек. До этого в регионе ввели график временного отключения электроэнергии из-за внешнего воздействия на энергообъекты. Для обеспечения социально значимых объектов использовали передвижные резервные источники энергии.