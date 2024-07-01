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Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает RT со ссылкой на Минэнерго России.

По его данным, энергетики продолжают восстановительные работы в Шебекине, где обесточенными остается часть бытовых потребителей (22 МВт).

Ранее в регионе ввели график временного отключения электроэнергии из-за внешнего воздействия на энергообъекты. Для обеспечения социально значимых объектов использовали передвижные резервные источники энергии, уточнили в министерстве.

Минэнерго контролирует ситуацию. В ближайшее время проведут заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надежности электроснабжения, подчеркнули в ведомстве.

1 июля стало известно, что в некоторых населенных пунктах Белгородской области не работает водоснабжение из-за перебоев с электричеством на объектах Водоканала. В пресс-службе "Белоблводоканала" обещали восстановить подачу воды в ближайшие часы, но предупредили, что давление в системе все еще будет снижено.

