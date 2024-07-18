NYT: разрушенная энергосистема Украины столкнулась с аномальной жарой

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Энергосистема Украины испытывает серьезную угрозу коллапса из-за аномальной жары. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, на большей части Украины этим летом установилась температура выше 40 градусов жары. Это привело к перегрузке электросети, так как многие украинцы начинают включать кондиционеры, а местные пищевые предприятия используют больше энергии для охлаждения продуктов.

Эксперты по энергетике считают, что нынешние отключения электричества на Украине являются предвестником того, что произойдет грядущей зимой. Неназванные украинские чиновники признались, что у Киева недостаточно времени, чтобы отремонтировать или восстановить все поврежденные электростанции до зимы.

В связи с этим украинские власти начали изучать альтернативные решения. К примеру, Киев начал переговоры с Евросоюзом об устранении факторов, которые ограничивают импорт электроэнергии на Украину до 1,7 гигаватта. Кроме того, Украина потребовала от Запада предоставить запчасти для выведенных из строя электростанций.

Еще одна идея заключается в том, чтобы установить сотни небольших газовых турбин по всей территории Украины. В Киеве считают, что это предоставило бы дополнительное преимущество в виде рассредоточения энергетической инфраструктуры.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на фоне значительной потери генерации электроэнергии в стране он озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией.

Так, Зеленский поручил властям в срочном порядке представить программу для стимулирования в стране установки солнечной генерации и накопителей энергии, а также план достройки всех защитных сооружений для энергетики.