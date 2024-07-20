Электроснабжение в Алуште восстановлено после аварии

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В Алуште в Крыму восстановили электроснабжение после аварии на высоковольтных линиях за Ялтой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Свет в Алуште включили", – написал он.

В "Крымэнерго" уточнили, что специалисты выявили и локализовали поврежденное оборудование, после чего приступили к поэтапному включению потребителей.

Город-курорт Алушта в Крыму оказался полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой вечером 19 июля. Авария произошла на двух трансформаторных подстанциях из-за повышенной нагрузки.

Без электроэнергии оставались 49 тысяч жителей. На место происшествия сразу же выехали бригады специалистов для ликвидации аварии и проведения ремонтных работ.