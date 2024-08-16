Свет включили в большей части Владивостока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большую часть Владивостока подключили к электроснабжению. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

На данный момент аварийные бригады ВПЭС занимаются устранением точечных отключений света в регионе.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании, из-за чего была включена защита на блоках 1, 6, 3. Однако в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания. Движение поездов в Приморском крае пришлось приостановить, так как на участках Кругликово – Находка и Угловая – Владивосток произошло отключение подстанций, которые подавали электроэнергию для всей железнодорожной инфраструктуры. При этом аэропорт Владивостока работает в штатном режиме, а рейсы вылетают и прилетают по графику.

