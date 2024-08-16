Движение поездов в Приморском крае приостановлено

Фото: телеграм-канал Baza

Движение поездов в Приморском крае пришлось приостановить в связи с перебоями в подаче электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Так, из-за отсутствия внешнего электроснабжения в 10:15 по московскому времени на участках Кругликово – Находка (875-й километр) и Угловая – Владивосток (42-й километр) произошло отключение подстанций, которые подавали электроэнергию для всей железнодорожной инфраструктуры.

Сейчас компания предпринимает меры для обеспечения безопасности пассажиров, а также разрабатывает альтернативные варианты перевозок.

При этом на фоне этого инцидента аэропорт Владивостока работает в штатном режиме, а рейсы вылетают и прилетают по графику, о чем сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Приморье", – сказано в сообщении.

После произошедшего правительство Приморского края приняло решение о запуске Партизанской ГРЭС, чтобы восстановить энергоснабжение в регионе. Власти пообещали в течение 30–40 минут начать подключать города.

"Идет запуск остальных электростанций", – уточнили ТАСС в правительстве Приморья.

Перебои в подаче электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В связи с этим сработала защита на блоках 1, 6, 3. В свою очередь, в компании ДРСК указывается, что предварительная причина случившегося состоит в технологическом нарушении работы оборудования Приморской ГРЭС.

Специалисты начали заниматься восстановлением электричества. К настоящему времени свет включили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Все медучреждения на время отключения электричества перевели на резервные источники питания, они работают в штатном режиме.

