Электричество пропало в Приморском крае из-за аварии на сетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Приморье наблюдаются перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях ДРСК. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Происшествие случилось из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. Поэтому сработала защита на блоках 1, 6, 3.

Сейчас, по словам властей, специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Восстановить электричество планируется в течение часа.

К настоящему времени свет включили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке.

Все медучреждения в зоне отключения электричества перевели на резервные источники питания, они работают в штатном режиме. Из-за происшествия в регионе временно приостановили движение поездов, однако аэропорт Владивостока работает штатно.

Аналогичная ситуация произошла недавно в Белгородской области. Там без электричества остались 13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе. Это случилось из-за аварийного отключения электроэнергии.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, без света остались населенные пункты Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.



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