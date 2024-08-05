Сергей Собянин рассказал о модернизации энергетических подстанций Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Топливно-энергетический комплекс Москвы является крупнейшим в России, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для того чтобы все работало как часы, власти столицы ежегодно модернизируют энергетическую инфраструктуру.

В этом году работы проходят на 21 подстанции. К примеру, обновляется центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией район Щербинка и несколько населенных пунктов Московской области.



Также продолжается строительство подстанции "Саларьево". Ожидается, что она повысит надежность электроснабжения ТиНАО, Западного и Юго-Западного округов. На подстанциях "Раушская" и "Центральная" началась подготовка к реконструкции.



Более 120 тысяч первоклассных специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы горожан и сотни тысяч компаний. Благодаря их работе Москва с каждым годом становится комфортнее и безопаснее – приводятся в порядок общественные пространства, строятся новые дома и соцобъекты, активно развивается транспортная инфраструктура.

Только в этом году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тысячи городских объектов. Среди них – павильон "Атом", МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский дворец пионеров, Южный речной вокзал и другие.

Помимо этого, энергетики также помогают и в улучшении столичной экологии. Так Москва является лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта, а также по количеству электробусов.

