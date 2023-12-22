Собянин рассказал о вкладе московских энергетиков в развитие города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных энергетиков с их профессиональным праздником. Топливно-энергетический комплекс столицы является крупнейшим в стране, сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, более 120 тысяч первоклассных специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы горожан и сотни тысяч компаний.

"Благодаря вашей работе Москва с каждым годом становится комфортнее и безопаснее – приводятся в порядок общественные пространства, строятся новые дома и соцобъекты, активно развивается транспортная инфраструктура", – добавил Собянин.

Только в этом году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тысячи городских объектов. Среди них павильон "Атом", МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский дворец пионеров, Южный речной вокзал и другие.

Помимо этого, энергетики также помогают и в улучшении столичной экологии. Так, отметил Собянин, Москва является лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта, а также по количеству электробусов.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что в Москве продолжается модернизация системы уличного освещения, что помогает жителям чувствовать себя в безопасности и комфорте. По его словам, только с января этого года на столичных улицах установили 19 тысяч новых светильников.

До этого сообщалось, что на электросетях тяговых станций и подстанций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) установили приборы контроля электроэнергии от столичного производителя "Связь инжиниринг М".